Marino su Samardzic | «Meglio di Zielinski Nel Dna ha colpi da Napoli | ricorda Rivera»

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilsta cercando il calciatore giusto per rafforzare il centrocampo dopo la cessione di Elmas ed in vista di una possibile partenza di. Tra i candidati osservati dal club di De Laurentiis c’è Lazarcalciatore dell’Udinese. Nel corso di Radio Marte è intervenuto l’ex dg die Udinese, Pierpaoloche ha parlato del possibile arrivo del centrocampista in azzurro: «Devo ammettere che non mi aspettavo di vedere ilcosì male alla fine del 2023. Ero perplesso su Garcia e lo avevo detto più volte, però la squadra ha delle grandi qualità e devono solo essere toccati i punti giusti, facendo cose semplici.è sicuramente da, ma i tempi di inserimento dipenderanno dall’allenatore, dalla simbiosi con ...

Lazarresta uno degli obiettivi del Napoli in questa finestra di mercato. Un giocatore che l'ex dirigente partenopeo, Pierpaolo, conosce molto bene e nel corso del suo intervento a Radio ...Pierpaoloè intervenuto a Radio Marte: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieLa redazione di Sky Sport fa il punto di mercato del Napoli: " Il Napoli ha chiuso per Pasquale Mazzocchi che firmerà domani come vice Di Lorenzo e ora Zanoli si trasferirà al Genoa. Napoli e Genoa so ...Così Marino si esprime invece sul paragone tra Samardzic e Zielinski, in scadenza col Napoli e nel mirino dell'Inter: "È vero quando si dice che assomiglia a Zielinski, con il polacco che però è più e ...