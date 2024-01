Marchetti | “Ostigard in uscita | occhio a Simeone | su Mazzarri…”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il giornalista Skyparla del mercato del Napoli Luca, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ha parlato di Serie A e anche del mercato del Napoli, in particolare di quello in. Di seguito un estratto del suo intervento: “Si può aspettare con fiducia qualcosa. Samardzic è l’acquisto più probabile, ma ne arriverà un altro più difensivo. Ci sarà anche bisogno di un difensore un più, conindiziato ad essere ceduto. Da capire anche cosa fare con, che gioca molto poco”. Ha parlato anche della situazione del Napoli e di un paradosso che riguarda Mazzarriha fatto un bilancio dell’anno 2023 riguardo alla Serie A e si è soffermato anche sul Napoli. Particolarmente interessante una considerazione fatta sul tecnico ...

Napoli prepara una rivoluzione nel mercato di gennaio: in difesa Ostigard può partire, suggestione Dragusin. Piace Hojbjerg per il centrocampo. La Juve continua a lavorare sul mercato e il primo reparto da rinforzare è quello del centrocampo. Uno dei nomi che più piace è quello di Hojbjerg, che sembra in uscita dal Tottenham.