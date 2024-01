Manovra | Coop e Onde Rosa contro il ritorno della tampon tax

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ildell’Iva al 10% sugli assorbenti femminili con la Legge di Bilancio 2024 – la cosiddettatax – “è un passo indietro che discrimina le donne e pregiudica una vittoria già conseguita appena un anno fa”. È quanto lamentano, un collettivo di giovani donne, in una nota avvertendo che riparte la mobilitazione e si riapre la petizione su Change.org – con lo slogan “Il ciclo è ANCORA un lusso!” – con l’obiettivo di raggiungere 1 milione di firme dopo le 683.000 raggiunte un anno fa. Peril latax “è un passo indietro che discrimina le donne e pregiudica una vittoria già conseguita appena un anno fa”intanto, per dimostrare che l’Iva al 5% è possibile, ha messo ...

Per Coop e Onde rosa la tampon tax "è un passo indietro che discrimina le donne e pregiudica una vittoria già conseguita appena un anno fa".