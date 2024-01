Manovra | Casini | ' opposizione non giustifichi Degni'

(Di martedì 2 gennaio 2024) Roma, 2 gen (Adnkronos) - "L'non può in alcun modo giustificare i comportamenti del dott.. Nel concetto di autonomia e indipendenza della magistratura non è compresa la libertà di esprimere pubblicamente le proprie opinioni politiche, in modo peraltro eccessivo e sguaiato, ma l'esatto opposto e cioè la assoluta imparzialità". Lo dichiara Pier Ferdinando. "Inoltre, il magistrato, anche quello di nomina governativa come nel caso del dott., non deve essere solo imparziale ma deve sempre e comunque apparire tale, per coltivare e salvaguardare la sua autonomia ed indipendenza", aggiunge.

Soddisfazione espressa anche dal gruppo di Alleanza Verdi Sinistra ed Europa Verde: 'Nella, ... Per Francesca Leoncini e Valeriodi Italia Viva 'sono insufficienti gli investimenti in ...Soddisfazione espressa anche dal gruppo di Alleanza Verdi Sinistra ed Europa Verde: 'Nella, ... Per Francesca Leoncini e Valeriodi Italia Viva 'sono insufficienti gli investimenti in ...Sfogo Gianassi: "Confermato il taglio di fondi per la linea Piagge-Leopolda". Ira Nardella: "Con una città di centrosinistra il governo agisce così: vergogna". ."Sono contento del lavoro fatto in questo 2023, sono soddisfatto ma non abbastanza: dobbiamo raggiungere obiettivi": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, traccia il bilancio dell'anno ...