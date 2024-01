Mai più senzatetto che muoiono in piazza del Plebiscito Ministro Sangiuliano | si impegni per Napoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2024) Difficile fare un bilancio dell’anno appena passato, un annus horribilis: le ragazzine di Caivano stuprate, Giogio’ il musicista di 24 anni ammazzato per un parcheggio e adesso un clochard che muore dietro il palco del concerto di Capodanno, a pochi metri dalla prefettura. Partirei da quest’ultimo. Intanto complimenti al neo/prefetto Di Bari per aver messo a punto un piano d’emergenza infallibile. E meno male che il concertone è stato disertato da napoletani e turisti. Degli attesi 40mila, spalmati in due giorni, sono arrivati un paio di migliaia. Ma la città è stata messa a ferro e a fuoco in attesa della presunta invasione barbarica dalle periferie (che meno male non c’è stata): abbiamo traffico paralizzato, quartieri blindati, tra cui Chiaia/Montedidio, turisti esasperati e residenti che se mettevano il naso fuori casa non potevano ritornarci....