M O | Maersk | stop a navi nel Mar Rosso dopo attacco Houthi

(Di martedì 2 gennaio 2024) New York, 2 gen. (askanews) – Il colosso marittimosospenderà tutti i transiti marittimi attraverso il Mare il Golfo di Aden fino a nuovo avvisoche una delle sueè stata attaccata dai militantidurante il fine settimana. Ad annunciarlo è stata la stessa compagnia in un comunicato ai clienti. Leverranno reindirizzate e continueranno il loro viaggio intorno al Capo di Buona Speranza in Africa. Domenica la nave portacontainerHangzhou è stata attaccata da quattro piccole imbarcazioni con equipaggio di militanti. Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti, gli elicotteri della Marina americana hanno risposto a una chiamata di soccorso e hanno affondato tre delle imbarcazioni, uccidendo gli ...

... nella giornata di domenica quattro natanti provenienti dalle aree controllate dagli Houthi nello Yemen hanno infatti sparato verso la naveHangzhou, arrivando a pochi metri dal loro obiettivo.Diverse compagnie di navigazione, tra cui MSC,, Euronav e Evergreen Group, hanno affermato ... - led Red Sea task force won'tshipping attacks, Houthis say , Washington Post Vale la pena ...New York, 2 gen. (askanews) - Il colosso marittimo Maersk sospenderà tutti i transiti marittimi attraverso il Mar Rosso e il Golfo di Aden fino ...La tensione cresce nel Mar Rosso, con gli Stati Uniti e i ribelli Houthi dello Yemen che si fronteggiano in una situazione sempre più tesa. La Marina americana, da tempo massicciamente presente in zon ...