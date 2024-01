L’ultimo Miyazaki Bello | surreale ma un po’ confuso

Leggi su formiche

(Di martedì 2 gennaio 2024) Siamo in Giappone durante la Seconda guerra mondiale. Il ragazzo Mahito perde la madre durante un bombardamento dell’ospedale della città in cui ella lavora, divorata dalle fiamme. A nulla vale la folle corsa a piedi, nonostante il padre gli abbia detto di rimanere in casa, essendo il più piccolo. Giunto trafelato, cerca di penetrare tra le fiamme di quello che resta dell’ospedale, gridando “Mamma! Mamma!”. Lo spirito della mamma, tra le fiamme, lo saluta con amore, deve andare verso l’alto, orami è morta, qui sulla terra. È il folgorante abbrivio di Il ragazzo e l’airone (2023) di Hayao, conosciuto per i suoi molti capolavori, tra i quali Il mio vicino Totoro (1988) e, soprattutto, la Città incantata (2001). ? Forse per reazione al lutto, ma anche al fatto che il padre, di estrazione borghese (è proprietario di una fabbrica impegnata nel fornire materiale per ...