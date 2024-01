Lui i motivi li conosce Amadeus rompe il silenzio sull' addio a Lucio Presta

Matias Vecino non è tra i convocati di Lazio-Genoa , ottavo di finale di Coppa Italia, per “ motivi disciplinari“. Lo ha comunicato alla vigilia la ... (sportface)

... ha dichiarato la sua disponibilità a dirigere nuovamente il partito dafondato del Sogno ... Al congresso del partito ha spiegato che idi questo suo ritorno sono dovuti alla 'situazione ...Per tutti questi, il ritorno del Milan in coppa Italia non può essere considerato un ... Tra tutti sarà ancora Leao l'osservato speciale: non c'è un ricambio per(Okafor pronto forse per ...Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera vicini al GF, lui: “Mi dà una serenità mai provata prima”. Scopriamo le parole dei due gieffini ...A due settimane dal "divorzio" e a un mese dall'inizio di Sanremo, Amadeus parla pubblicamente della fine del sodalizio con il suo manager Lucio Presta ...