L' uccisione di al-Arouri fa precipitare la situazione in Medio Oriente | la svolta negativa

(Di martedì 2 gennaio 2024) L'assassinio del numero due di Hamas, Saleh al-, a Beirut ha interrotto i negoziati per un accordo tra Israele e Hamas, e ora i colloqui si stanno concentrando sulla prevenzione di una escalation, soprattutto nel nord di Israele. Lo riferiscono fonti diplomatiche arabe al quotidiano israeliano Haaretz. Secondo le fonti coinvolte nei colloqui mediati da Egitto e Qatar, «l'assassinio ha cambiato lae ora non è possibile alcun progresso. Lo sforzo ora è quello di garantire che qualsiasi risposta, soprattutto dal Libano, sia misurata e consentire l'eventuale prosecuzione dei negoziati». Le fonti hanno aggiunto che una delle questioni che influenzeranno il resto dei negoziati è se Israele considererà l'assassinio di- di cui non si è formalmente assunto la responsabilità - come un «risultato che consentirà una pausa ...

... del partito di estrema destra Sionismo Religioso, ha scritto su X "lasciamo che i nemici periscano", in una citazione biblica che sembra alludere all'di alIl premier Mikati: "Israele colpisce Libano dopo fallimenti di Gaza" L'di Al -"mira a trascinare il Libano in una nuova fase di scontri alla luce degli attacchi quotidiani in corso ...Il vicecapo del politburo di Hamas, Saleh Arouri, è stato ucciso in un attacco israeliano nel sobborgo di Beirut. Lo hanno reso noto fonti della sicurezza di Hezbollah al quotidiano franco libanese ...Il numero due dell'ufficio politico di Hamas, Saleh al-Arouri, è rimasto ucciso in un attentato avvenuto a Beirut.