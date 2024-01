Loris Sabatucci | chi era lo youtuber morto in un incidente aereo in Spagna | i video a 300 km h | i guai giudiziari

Precedente Volley - Gas Sales Piacenza: prima volta con Milano in Coppa Italia, curiosità e statistiche Successivo Incidente aereo in Spagna, muore il 48enne piacentino: la passione ...È scomparso all'età di 48 anni, in un tragico incidente aereo, il piacentino, noto per alcuni problemi giudiziari e per una serie di iniziative spericolate condivise sulla piattaforma Youtube. L'incidente è avvenuto nella serata del 30 dicembre, poco distante ...ZOPPOLA (PORDENONE) - Tremendo incidente stradal oggi, martedì 2 gennaio, sulla Cimpello Sequals. Coinvolto un camion. Il bilancio, secondo le primissime informazioni, sarebbe ...Reazione a Catena va in vacanza. Ieri, lunedì 1 gennaio, è andata in onda l'ultima puntata di questa stagione, che ha visto la vittoria dei "Dai e dai", il trio ...