L’Oki non è stato ritirato dal commercio in Italia

Leggi su facta.news

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il 28 dicembre 2023 èpubblicato su Facebook lo screenshot di un presunto comunicato dell’Agenziana del farmaco (Aifa) pubblicato nel 2019 sulla Gazzetta ufficiale, la fonte ufficiale delle norme in vigore in. Nel documento si legge: «Modifica dell’autorizzazione all’immissione indel medicinale per uso umano Oki infiammazione e dolore». L’immagine è accompagnata da un commento dell’autore del post che recita: «Oki..dal mercato..». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il comunicato dell’Aifa èrealmente pubblicato in Gazzetta ufficiale nel 2019, ma in esso non si menziona il ritiro dell’antinfiammatorio Oki dal mercatono. Il testo in questione specificava invece che era ...