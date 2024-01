Lo staff di Beatrice Luzzi interviene con un comunicato | la frecciatina contro un collega non passa inosservata

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 2 gennaio 2024) Lodiè intervenuto dopo gli ultimi accadimenti avvenuti nella Casa del Grande Fratello (compresa unaad un ex attore di Vivere).diunPer placare le pur superflue polemiche che stanno infestando i post su vari social media in questi ultimi giorni, siamo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.