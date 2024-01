Lo staff di Beatrice Luzzi costretto a intervenire!

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 2 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Il comunicato ufficiale dellodi: cos’ha detto sugli ultimi avvenimenti riguardanti l’amatissima concorrente del GF 2023?, INTERVIENE LO: LA NOTA UFFICIALE- Siamo a cinque giorni e poche ore dalla nuova puntata del GF, Reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, in cui è prevista una dolorosa eliminazione. Ma a tenere banco è ancora il Caso, con l’attrice che ha vissuto un Capodanno isolata dal gruppo. Proprio in ...