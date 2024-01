Lo scatto hot a sorpresa di Noemi con il marito | “Buon 2024 e tanta fortuna”

(Di martedì 2 gennaio 2024)ha augurato a tutti i fan “”. La storia pubblicata su Instagram ha scatenato il web; nella foto hot si vede la cantante in slip e t-shirt in braccio al compagno Gabriele Greco. Lui, insegnante di musica fa coppia fissa con la cantautrice dal 2008. Una storia caratterizzata da alti e bassi che è poi sfociata in un iconico matrimonio nel 2018, a Roma. “Mioc’è sempre stato, è tanto che stiamo insieme, sono più di 10 anni. È bello perché lavoriamo insieme e facciamo un sacco di viaggi insieme”, aveva raccontato due anni fain un’intervista concessa nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Miriam Leone è artista a tutto tondo. Dopo aver debuttato come modella vincendo Miss Italia nel 2008, si è affermata come attrice e conduttrice ... (calciomercatonews)

...ha iniziato il 2024 sorprendendo i suoi 655mila follower su Instagram con un selfie decisamente... ' Buon 2024 e tanta fortuna ' la caption che accompagna losubito circolato sul web. Noemi, ...Noemi e suo marito Gabriele Greco sono noti per la loro riservatezza, ma questa volta hanno sorpreso tutti. Per la serie anno nuovo vita nuova, infatti, hanno postato unodecisamente audace per augurare un felice 2024 e ' tanta fortuna ' con un'emoji inequivocabile. Solitamente discreti riguardo alla loro vita privata, i due hanno deciso di fare un'eccezione ...Noemi e il marito Gabriele Greco hanno postato una rara foto insieme. I due sono apparsi in atteggiamenti intimi, con Noemi che indossava solo una maglietta e gli slip.Noemi è legata sentimentalmente da molti anni a Gabriele Greco, musicista, pianista ed insegnante di musica. I due sono oggi una coppia molto affiatata, nonostante le ...