Livorno | sacerdote scomunicato | il motivo

(Di martedì 2 gennaio 2024) Nella frazione di Guasticce, illivornese Don Ramon Guidetti, 48 anni, ha preso la decisione di lasciare la parrocchia di San Ranieri. Questa scelta è stata resa nota pubblicamente durante la celebrazione del 31 dicembre scorso, quando ha dichiarato apertamente di essere in disaccordo con Papa Francesco e con la Chiesa. Tale dichiarazione è stata seguita immediatamente dall’abbandono della parrocchia che gli era stata affidata. Monsignore Simone Giusti, vescovo di, dopo aver discusso con Don Ramon Guidetti prima di Natale per comprendere le ragioni del suo dissenso, si è visto costretto a procedere con la scomunica ufficiale del. Il quotidiano on line della Diocesi livornese “La settimana” ha pubblicato l’atto di scomunica firmato dal cancelliere della Diocesi, don Matteo Giavazzi. Si legge: “Cari ...

Simone Giusti, Vescovo della Diocesi di, in data odierna, ha emesso un Decreto (Prot. N. 1/... Il suddettoè, dalla data odierna, sospeso a divinis e rimosso dall'ufficio di Parroco ...

"Don Ramon Guidetti, presbitero della diocesi di Livorno e parroco della parrocchia di San Ranieri in Guasticce, in data 31 dicembre 2023, durante la celebrazione eucaristica, ha pubblicamente compiut ...