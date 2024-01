Liverpool | UFFICIALE | Beck rientra dal prestito

Commenta per primo Ilha reso nota la risoluzione del prestito di Fabio Carvalho al Lipsia con questo comunicato: 'Fabio Carvalho torna aldopo il prestito all'RB Lipsia. L'attaccante torna ai Reds dopo aver trascorso la prima metà del 2023 - 24 in Bundesliga e aver collezionato 15 presenze coi Die Roten Bullen, club in cui era ...Dove vedere la partita in TV e streaming La partita- Newcastle , sarà trasmessa in ... sia sul proprio personal computer o notebook, anche soltanto collegandosi al sitodella ...Attraverso i propri profili social l'Atalanta ha ufficializzato l'acquisto del difensore svedese Isak Hien. Il giocatore, in passato cercato anche dalla Fiorentina, arriva ...(ANSA)I - BERGAMO, 02 GEN - All'indomani delle visite mediche a Capodanno alla Clinica La Madonnina di Milano, Isak Malcolm Kwaku Hien è un ...