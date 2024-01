LIVE Paolini-Garcia | Italia-Francia United Cup in DIRETTA | l’azzurra è sfavorita | ma può giocarsela

(Di martedì 2 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti nellatestuale del secondo singolare di, sfida che chiude il gruppo D dellaCup 2024.Jasminesfiderà la francese Carolinein un match che dirà molto, se non tutto, sulle possibilità di qualificazione del team capitanato da Renzo Furlan. Settimo confronto diretto tra le due giocatrici, con la transalpina in vantaggio per 4-2. Tuttaviaha vinto gli ultimi due incroci, con il capolavoro siglato in Billie Jean King Cup qualche mese fa., che festeggerà 28 anni tra due giorni, arriva a questo appuntamento da numero 29 del ranking WTA. Superata ...

Nella seconda frazione Kerber accusa un minimo la fatica ene approfitta (3 - 1). La mancina di Brema però non molla e prova a rientrare (3 - 2). In un combattutissimo sesto gioco, nel ...Dal possibile ritiro ad una vittoria clamorosa. Jasminesconfigge Angelique Kerber nel primo singolare di Italia - Germania , match valevole per la ... SEGUI ILDI ITALIA - GERMANIA ...Sono sei i precedenti finora andati in scena tra Jasmine Paolini e Caroline Garcia all'interno delle due traiettorie agonistiche. Il bilancio dice che la francese è avanti 4-2, ma ricorda anche che il ...L'azzurra eguaglia il suo best ranking, balzo in avanti per Bronzetti ROMA (ITALPRESS) - Prima classifica del 2024 per il circuito Wta e già ...