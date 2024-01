LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 79-74 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | l’EA7 rischia la rimonta eroica | ma si arrende nel finale

(Di martedì 2 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. Prossimo appuntamento per l’venerdì 5 alle 20:30 contro il Bayern Monaco. TOP SCORER –: Peters 16;: Flaccadori, Napier 14 Sbaglia Melli da tre, Peters cerca l’appoggio dall’altra parte in tempo utile, ma non è valido (palesemente). Vince l’contro un’che senza Shields, senza Mirotic, senza Lo e senza Ricci è riuscita are lain uno dei campi più caldi d’Europa. Scadono i 24, Walkup tira senza trovare il ferro e rimessaa -21?9. Non trova la tripla Peters, 50 secondi alla ...

L'Olimpia Milano è da lunedì sera in Grecia, dove questa sera va in campo al Pireo per la prima giornata di ritorno della stagione 2023-24 di ...