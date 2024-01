LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 63-50 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | i greci nettamente avanti alla vigilia dell’ultimo quarto

(Di martedì 2 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOP SCORER –: Fall 12;: Flaccadori 14 63-50 Dai sei metri a segno Hall, e proprio mentre si chiude un terzodifficilissimo per l’EA7. 63-48 Peters finta il terzo tempo, vede Milutinov, arriva la schiacciata. 61-48 Pcomplessa di Tonut per Hines che trova il canestro facile. 61-46 2/2 Fall. Tonut cerca la stoppata su Fall, la trova anche, ma il problema è il contatto dietro al suo corpo. Liberi. 59-46 Tripla di Peters, 2’25” a fine terzo. Non viene concesso alcun tiro libero, ci sarà invece rimessa per. Furbata di Napier che sente il contatto di Williams-Goss, capisce la situazione e si mette a tirare da lontanissimo. Niente canestro, ma tre liberi. O almeno, questo è ...

L'Olimpia Milano è da lunedì sera in Grecia, dove questa sera va in campo al Pireo per la prima giornata di ritorno della stagione 2023-24 di ...L'Olympiacos Pireo vuole allungare la striscia positiva di tre ... OA Sport vi fornirà invece la diretta LIVE testuale, per non farvi mancare davvero nulla di questa sfida di Eurolega!