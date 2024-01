LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 40-35 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | Flaccadori tiene vicina l’EA7 a metà gara

(Di martedì 2 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:03 Ricordiamo l’altro appuntamento della prima parte di questo doppio turno di, quello che domani opporrà la Virtus Bologna al Bayern Monaco. TOP SCORER –: Milutinov 9;11 McKissic tira dacampo, ma non trova nulla di anche lontanamente vicino al canestro nonostante un rischio di fallo di Napier. Finisce così il secondo quarto. 40-35 Splendida palla di Napier per Hines! Si chiude con una nota positiva l’azione di, ma non ancora il quarto perché Bartzokas ha il tempo di chiamare un timeout. 40-33 Brutta persa di, McKissic ci si avventa ed è appoggio per il +7. 38-33 Canaan batte la difesa milanese e trova il canestro con ...

Il LIVE in DIRETTA di Olympiacos-Olimpia Milano , sfida valida per la 18^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Impegno delicato per la ... (sportface)

L'Olimpia Milano è da lunedì sera in Grecia, dove questa sera va in campo al Pireo per la prima giornata di ritorno della stagione 2023-24 di Eurolega 2023/2024.