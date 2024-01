LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 10-2 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | inizio difficile per l’EA7

(Di martedì 2 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-16 Semigancio dal centro del pitturato di Milutinov. 16-16 FLACCADORI! Si muove benissimo senza palla: pari! Ultimo minuto del quarto. 16-14 TONUT DA TRE! Dopo la stoppata di presenza di Hines su Papanikolaou! 16-11 1/2 Milutinov, rimessaora, con 2’14” alla prima sirena. Antisportivo di Hines che cerca di agganciare Milutinov da sopra la spalla, in maniera troppo evidente. 15-11 MELLI! Si gira e schiaccia sopra Peters! 15-9 Transizione molto buona di Napier e Flaccadori, è il secondo che chiude per il -6. 15-7 Pronta replica di Peters. 12-7 Bella la reazione dall’arco di Napier! 12-4 Ancora Fall. 10-4 Fino in fondo Hines, si sblocca. Superata la prima metà del quarto d’apertura. 10-2 Peters scarica per Walkup da tre, Messina prima ancora del timeout ...

Il LIVE in DIRETTA di Olympiacos-Olimpia Milano , sfida valida per la 18^ giornata dell' Eurolega 2023 / 2024 di basket .

