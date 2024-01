LIVE Nadal-Thiem 7-5 | 5-1 ATP Brisbane 2024 in DIRETTA | serve per il match lo spagnolo | è già pronto per competere ai suoi livelli

(Di martedì 2 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-FUCSOVICS NELL’ATP DILADI MUSETTI-WONG NON PRIMA DELLE 11.30 15-0 Prima vincente, l’ennesima. 5-1 Lungo uno degli ultimi dritti di, loper il! 30-40 Risposta che fulmina l’austriaco di! 30-30 Sbaglia un altro comodo dritto, che pare crederci poco adesso. 30-15&volley vincente. 15-15 E’ lungo lo smash di. 15-0 Largo il rovescio in contenimento dello. 4-1 Altra prima, altro punto. Come ai vecchi tempi, reagisce. 40-30 E poi la prima da ...

Tutto pronto per il tanto atteso ritorno in campo di Rafa. Dopo un anno di assenza il tennista spagnolo affronta Dominic Thiem . Segui la cronaca del ...Tutto pronto per il tanto atteso ritorno in campo di Rafa. Dopo un anno di assenza il tennista spagnolo affronta Dominic Thiem. Segui la cronaca del ...Tutto pronto per il tanto atteso ritorno in campo di Rafa Nadal. Dopo un anno di assenza il tennista spagnolo affronta Dominic Thiem. Segui la cronaca del match. La strada tracciata tra Nadal e Thiem ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-WONG NON PRIMA DELLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DI NADAL-THIEM A BRISBANE 40-40 Arnaldi si costruisce alla grande questo punto, giocando un ...