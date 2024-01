LIVE Nadal-Thiem 7-5 | 3-0 ATP Brisbane 2024 in DIRETTA | c’è il break a inizio 2° set! Calo dell’austriaco

(Di martedì 2 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-FUCSOVICS NELL’ATP DILADI MUSETTI-WONG NON PRIMA DELLE 11.30 3-0 E va beh, deve ancora perdere un punto al servizio nel 2° parziale. 40-0 Prima vincente. 30-0 Stecca il dritto. 15-0 Servizio e dritto sulla riga! 2-0 IL PASSANTE DI ROVESCIO DI30-40 Sbaglia un dritto in uscita dal servizio. 30-30 Servizio vincente sul dritto per. 15-30 Doppio fallo (3°). 15-15 Sbaglia un rovescio dal centro l’austriaco. 15-0 Ricomincia da dove aveva lasciato, ad eccezione del 12° game. Servizio e dritto. 1-0 Servizio e dritto! 40-0 Prima vincente. 30-0 Altro rovescio che esce in ...

Tutto pronto per il tanto atteso ritorno in campo di Rafa. Dopo un anno di assenza il tennista spagnolo affronta Dominic Thiem . Segui la cronaca del ...SEGUI ILDI- THIEM PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Thiem scenderanno in campo oggi (martedì 2 gennaio) . I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo ...Tutto pronto per il tanto atteso ritorno in campo di Rafa Nadal. Dopo un anno di assenza il tennista spagnolo affronta Dominic Thiem. Segui la cronaca del match. La strada tracciata tra Nadal e Thiem ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-WONG NON PRIMA DELLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DI NADAL-THIEM A BRISBANE 40-40 Arnaldi si costruisce alla grande questo punto, giocando un ...