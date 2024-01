LIVE Nadal-Thiem 7-5 | 0-0 ATP Brisbane 2024 in DIRETTA | cede l’austriaco sul più bello | lo spagnolo c’è eccome!

(Di martedì 2 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-FUCSOVICS NELL’ATP DILADI MUSETTI-WONG NON PRIMA DELLE 11.30 40-0 Prima vincente. 30-0 Altro rovescio che esce in lunghezza. 15-0 Largo il rovescio a tutto braccio di. Dunque, serveper primo anche in questo 2° set.llo ottimo, sinceramente, per. Non ci si aspettava una resa al servizio così alta (5 punti persi) e un’accuratezza nelle scelte che, sicuramente gli appartiene, ma che poteva faticare soprattutto all’inizio per attuare.7-5 Errore clamoroso col dritto di. La pressione di avere uno che passa come ...

Tutto pronto per il tanto atteso ritorno in campo di Rafa. Dopo un anno di assenza il tennista spagnolo affronta Dominic Thiem . Segui la cronaca del ...Tutto pronto per il tanto atteso ritorno in campo di Rafa. Dopo un anno di assenza il tennista spagnolo affronta Dominic Thiem. Segui la cronaca del ...Dopo 347 giorni Rafael Nadal è tornato in campo nell'Atp 250 di Brisbane: il 37enne spagnolo ex numero uno del mondo ha giocato in doppio e in coppia con il connazionale Marc Lopez è stato… Leggi ...Tutto pronto per il tanto atteso ritorno in campo di Rafa Nadal. Dopo un anno di assenza il tennista spagnolo affronta Dominic Thiem. Segui la cronaca del match. La strada tracciata tra Nadal e Thiem ...