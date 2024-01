LIVE Nadal-Thiem 4-4 | ATP Brisbane 2024 in DIRETTA | si prosegue ‘on serve’ | ottima versione della leggenda spagnola

(Di martedì 2 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-FUCSOVICS NELL’ATP DILADI MUSETTI-WONG NON PRIMA DELLE 11.30 30-15 Clamoroso! Fantastico! Superbocol pallonetto in difesa di controbalzo a girare lo scambio e poi il dritto vincente! 15-15 Perfetta la costruzione del punto diche si carica alla vecchia maniera!!!!! C’è voluta una clamorosa volèe di rovescio corta, perché il passante diera ottimo. 0-15 Meraviglioso rovescio lungolinea di. 3° punto vinto sul servizio di. 4-4 Risposta lunga di rovescio. 40-15 Corto il lob di rovescio di Rafa. 30-15 Servizio esterno e dritto inside out dei giorni migliori. 15-15 ...

Tutto pronto per il tanto atteso ritorno in campo di Rafa. Dopo un anno di assenza il tennista spagnolo affronta Dominic Thiem. Segui la cronaca del ...SEGUI ILDI- THIEM PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Thiem scenderanno in campo oggi (martedì 2 gennaio) . I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo ...Tutto pronto per il tanto atteso ritorno in campo di Rafa Nadal. Dopo un anno di assenza il tennista spagnolo affronta Dominic Thiem. Segui la cronaca del match. In campo Matteo Arnaldi contro ..."Non sono testa di serie, ho l'età che ho. È passato un anno. C'è stato un intervento chirurgico, è stato un lungo periodo senza potermi allenare a un livello decente. Per me, sapere come andranno le… ...