LIVE Nadal-Thiem 1-0 | ATP Brisbane 2024 in DIRETTA | tiene a zero il primo servizio della stagione lo spagnolo

(Di martedì 2 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-FUCSOVICS NELL’ATP DILADI MUSETTI-WONG NON PRIMA DELLE 11.30 30-15 Non è da meno. Risposta sulla riga e dritto potente al centro. 30-0e dritto vincente a sventaglio. 15-0 Molto aggressivo con il rovescio, ma il back si ferma in rete. 1-0 Prima vincente! 40-0 Investito l’austriaco dal top spin generato con il dritto da. 30-0 Sul nastro il rovescio lungolinea di. 15-0 Un dritto vincente sulla riga in lungolinea! 350 giorni dopo, ci siamo! Rafaelal10.05 I giocatori stanno provando il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-FUCSOVICS NELL’ATP DI Brisbane LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-WONG NON PRIMA DELLE ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-FUCSOVICS NELL’ATP DI Brisbane LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-WONG NON PRIMA DELLE ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-FUCSOVICS NELL’ATP DI Brisbane LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-WONG NON PRIMA DELLE ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-FUCSOVICS NELL’ATP DI Brisbane LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-WONG NON PRIMA DELLE ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-FUCSOVICS NELL’ATP DI Brisbane LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-WONG NON PRIMA DELLE ... (oasport)

SEGUI ILDI- THIEM PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Thiem scenderanno in campo oggi (martedì 2 gennaio) . I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo ...... 'Mi sono allenato con lui, sta bene' Ieri alle 15:20 Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventiScaricala ...Tutto pronto per il tanto atteso ritorno in campo di Rafa Nadal. Dopo un anno di assenza il tennista spagnolo affronta Dominic Thiem. Segui la cronaca del match. Il tennista spagnolo è pronto a ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del ritorno in campo di una leggenda vivente del tennis: Rafael Nadal affronta all'esordio dell'Atp ...