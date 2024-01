Leggi su oasport

(Di martedì 2 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-FUCSOVICS NELL’ATP DI BRISBANE LADI NADAL-THIEM A BRISBANE 30-15 A pizzicare la riga questa volta è, che provoca l’errore dell’avversario. 15-15 La risposta di rovescio diatterra negli ultimi centimetri di campo, mandando fuori girichiede un challenge, ma esso dimostra che la palla ha pizzicato la riga. 15-0 Servizio vincente per. 5-3 Gioco: uno-due per l’azzurro, che si porta ad un game dalla vittoria. 40-30 Graziato in quest’occasione il toscano.ha giocato un back a metà campo, su cuisi irrigidisce ...