LIVE Musetti-Wong 3-2 | ATP Hong Kong 2024 in DIRETTA | break in apertura dell’azzurro

Leggi su oasport

(Di martedì 2 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-FUCSOVICS NELL’ATP DI BRISBANE LADI NADAL-THIEM A BRISBANE 15-0 Prima vincente per. 3-2 Gioco: grandissimo dritto lungolinea per l’asiatico, che prova a rimanere in scia. 40-0 Sparacchia la rispostasu una seconda all’incrocio delle righe. 30-0 Il giocatore di casa si gira bene sul dritto e chiude il punto. 15-0 Il primo vero scambio prolungato della partita viene vinto daha provato a chiudere il punto con il rovescio lungolinea, ma la palla termina abbondantemente oltre la linea di fondo campo. 3-1 Gioco: servizio ad uscire e dritto vincente per l’azzurro, che ...