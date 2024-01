LIVE Musetti-Wong 0-0 | ATP Hong Kong 2024 in DIRETTA | iniziata la stagione del toscano

(Di martedì 2 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-FUCSOVICS NELL’ATP DI BRISBANE LADI NADAL-THIEM A BRISBANE 30-0 Prima vincente per l’asiatico. 15-0pizzica la riga con il dritto a sventaglio. Al servizio Chak-LamPRIMO SET 11.49 Termina ora il riscaldamento pre-match dei due giocatori. Tutto pronto all’inizio della partita. 11.48 Persi tratta del primo incontro in carriera allo ATP. Il tennista di casa ha finito alla grande il suo 2023 raccogliendo due finali challenger ed una semifinale. 11.46 Ladell’italiano inizia adcontro la wild card di casa Chak-Lam. L’azzurro vuole ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC IN Coppa Davis 14:44 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di ... (oasport)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Wong , incontro valevole per il primo turno dell’ATP 250 di Hong Kong 2024 . Esordio stagione per il numero ... (sportface)

A Hong Kong sarà presente Lorenzo, in un tabellone che annovera, tra gli altri, i russi ... Sky Sport sarà sempre di più la Casa del Tennis , dove poter vivere le più belle sfidedai sei ...A Hong Kong sarà presente Lorenzo, in un tabellone che annovera, tra gli altri, i russi ... Sky Sport sarà sempre di più la Casa del Tennis , dove poter vivere le più belle sfidedai sei ...Lorenzo Musetti affronterà Chak Lam Coleman Wong al primo turno del torneo ATP 250 di Hong Kong. Il tennista italiano inizierà la nuova stagione agonistica nella località cinese, affrontando il padron ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-WONG NON PRIMA DELLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DI NADAL-THIEM A BRISBANE 40-40 Arnaldi si costruisce alla grande questo punto, giocando un ...