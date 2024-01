LIVE Arnaldi-Fucsovics | ATP Brisbane 2024 in DIRETTA | set decisivo nell’incontro che precede l’italiano

(Di martedì 2 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.31 Si va al terzo esetchela continuazione del match del, interrotto ieri sul punteggio di 7-6, 1-0 in favore dell’ungherese. Linda Noskova, dopo aver perso il primo set contro Timea Babos per 7-5, ha conquistato il secondo parziale al tie-break. 08.28 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e bentornati allatestuale di, incontro di primo turno dell’ATP 250 di. Buongiorno e bentrovati alladel match tra Matteoe Marton Fucsvocics, valido per il primo turno dell’ATP250 di...

... 'Nadal Mi sono allenato con lui, sta bene' Ieri alle 15:20 Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventiScaricala ...In piazza Colombo è tornato il Suzuki Stage con performancedi grandi artisti, da Pierò Pelu e ... Grande festa al Tennis Sanremo di corso Matuzia per Matteo, il campione sanremese che ha ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Arnaldi e Marton Fucsvocics, valido per il primo turno dell'ATP250 di Brisbane (Australia). Sul ..."Non sono testa di serie, ho l'età che ho. È passato un anno. C'è stato un intervento chirurgico, è stato un lungo periodo senza potermi allenare a un livello decente. Per me, sapere come andranno le… ...