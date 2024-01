LIVE Arnaldi-Fucsovics 6-7 | 2-3 | ATP Brisbane 2024 in DIRETTA | prosegue l’equilibrio nel secondo set

Leggi su oasport

(Di martedì 2 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-WONG NON PRIMA DELLE 11.30 LADI NADAL-THIEM A15-15 Termina di poco lungo il dritto d’attacco di. 15-0 L’ungherese non trova il campo con la risposta in allungo. 2-3 Giocoprova ad essere aggressivo in risposta, ma non colpisce al meglio la palla che termina in corridoio. Seconda 40-30 Servizio al centro vincente dell’ungherese 30-30 Il dritto diatterra poco oltre la linea di fondo campo. 30-15 Ottima volee di approccio per l’ungherese, che poi chiude con una comoda volee alta. 15-15 Uno-due per, il quale gioca il dritto in contropiede in uscita ...