L’intesa Etiopia-Somaliland sul Mar Rosso innervosisce la Somalia Ecco perché

(Di martedì 2 gennaio 2024) L’ha firmato un memorandum d’intesa con ilper l’accesso al Marin cambio di una partecipazione nell’Ethiopian Airlines. È la vittoria strategica più importante per Abiy Ahmed dopo la fine della guerra civile nella regione del Tigray. Dal 1993, anno dell’indipendenza dell’Eritrea, l’non ha accesso al mare. La trasformazione dell’da Paese unicamente terrestre a membro del bacino del Marha conseguenze sull’equilibrio di potere nella regione e sulla sicurezza delle rotte indo-mediterranee messe sotto pressione dalle destabilizzazioni prodotte dagli Houthi in queste settimane.tra– che si dovrebbe portare dietro possibili futuri riconoscimenti per il ...