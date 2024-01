LG DukeBox è il pazzo sistema audio con amplificatore a valvole e display OLED trasparente

Per quanto riguarda il sistema audio,integrerà due diffusori frontali nella parte inferiore, più ulteriori diffusori nella parte superiore per creare un suono a 360 gradi . LG non cita in ...Per quanto riguarda il sistema audio,integrerà due diffusori frontali nella parte inferiore, più ulteriori diffusori nella parte superiore per creare un suono a 360 gradi . LG non cita in ...