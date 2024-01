L' ex James Bond Pierce Brosnan rischia grosso | il parco di Yellowstone lo ha denunciato per due violazioni gravi Ora il processo

Leggi su amica

(Di martedì 2 gennaio 2024) Caro gli costa quel bagnetto fuori programma. Perché su certe cose gli americani non transigono. E, così, il 2024 diinizia con una bella denuncia da parte deldi. Per aver lasciato il sentiro prestabilito ed essersi avventurato in una zona proibita al pubblico.in tribunale il prossimo 23 gennaio Se sia un caso di “sono famoso quindi le regole non si applicano a me”, di una bravata o di un errore in buona fede, lo stabilirà la giudice Stephanie Hambrick in un’udienza che si terrà il prossimo 23 gennaio. Quando l’exsarà chiamato a rispondere di due capi di imputazione presso il ...