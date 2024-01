Letizia | la Feralpi Salò è tranquilla Il ds Ferretti | “Ecco cosa ci ha detto”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMentre il Benevento si interroga sul futuro di Christian Pastina, finito fuori rosa durante la gestione di Matteo Andreoletti per la vicenda legata al calcio scommesse, in casasi valuta il destino di Gaetano. Nel giorno in cui apre ufficialmente il calciomercato e si potrà correre ai ripari, il direttore sportivo della compagine lombarda fa il punto della situazione sull’esterno, ancora sotto contratto con la Strega. “Ci hadi non avere commesso nulla di illegale“, sono state le parole di Andreaal quotidiano Brescia Oggi, “È un leader nello spogliatoio. Aspettiamo che gli inquirenti completino le indagini. Siamo fiduciosi che tutto si risolva al meglio“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

FERALPISALO' Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Compagnon, Butic. All. Zaffaroni Il tecnico verdeblù Marco Zaffaroni e il direttore sportivo dei gardesani Andrea Ferretti Prima sfoltire, poi rinforzare. Questa la missione di Andrea Ferretti per la sessione di mercato. Discorso a parte per Letizia, indagato per calcioscommesse, il cui futuro è tutto da decifrare. Per quanto riguarda il centrocampo, è Carraro a rischiare il taglio: il capitano ha infatti giocato solo