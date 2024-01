L’esercito dei giovani che rilancia il volontariato

(Di martedì 2 gennaio 2024) Dagli angeli del fango alle mense così cambia la sfida della solidarietà. “A prenotarsi per i turni oggi sono gli under 18”. Viaggio nel mondo di chi aiuta gli altri

La nota dell’ufficio del premier contro l’organizzazione terroristica: “Ha violato il quadro di riferimento (dell’accordo), non ha rispettato ... (ilfattoquotidiano)

La nota dell’ufficio del premier contro Hamas : “Ha violato il quadro di riferimento dell’accordo, non ha rispettato l’obbligo di rilasciare tutte le ... (ilfattoquotidiano)

L’esercito degli Stati Uniti ha effettuato una serie di attacchi aerei lunedì 26 dicembre in Iraq . Gli Usa hanno risposto a un attacco di droni che ... (open.online)

