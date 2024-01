“L’Eredità 2024” | tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione del game show Rai

(Di martedì 2 gennaio 2024) News TV. Con l’anno nuovo torna anche unade. Al timone ci sarà Marco Liorni che ha salutato ieri, con le lacrime, Reazione a Catena dopo una lunghissima. Partirà proprio oggi 2 gennaio la 22esima edizione delche si è tramandato nel tempo da Amadeus, Carlo Conti, Fabrizio Frizzi e Flavio Insinna. Eccoc’è danuovissima edizione. Leggi anche: “Reazione a catena”, tutti in lacrime: cosa è successo nell’ultima puntata Leggi anche: Giletti, lo vedremo in Rai? Parla il direttore dei palinsesti che fa anche una rivelazione su “Domenica In”, lo staff Durante l’ultima puntata di Reazione a Catana, andata in onda l’1 ...

'elemento che è invecchiato peggio dell'di Pizzolatto, ... Senza cadere nella trappola del sintentizzare'elemento ...in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 15 gennaio, in ...Triplo appuntamento oggi martedì 2 gennaio, con la soap spagnola La Promessa . Ecco i Video Mediaset ... nemmeno per. ...