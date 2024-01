“Lei la nuova Bonas” Dal programma top di Canale 5 a quello di Bonolis | la new entry di Avanti un altro

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 2 gennaio 2024) Grande sorpresa per i telespettatori di5, che a partire dal 2 gennaio vedranno un’ex protagonista di Temptation Island adun. Ildi Paolosta quindi ripartendo e c’è grande curiosità per le nuove puntate. Si tratta dell’edizione numero 13 e, come rivelato dal sito Isa & Chia, ci sarà ovviamente Luca Laurenti al fianco del conduttore. E rivedremo anche personaggi che si sono già fatti apprezzare. Questa ex protagonista di Temptation Island è adesso stata scelta daunper un ruolo molto interessante. Sarà infatti lain collaborazione con Paola Caruso. Il ritorno di quest’ultima non è infatti legato alla sua presenza in tutte le puntate, infatti si dividerà il compito con questa bellissima ...