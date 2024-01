Legnano | grave incidente in A8 | 21enne trasporto all’ospedale in elicottero

(Di martedì 2 gennaio 2024)questa notte sull’autostrada A8 in direzione Varese, all’altezza di, intorno all’1 di notte. Per cause ancora da accertare, un ragazzo di 21 anni ha perso il controllo della propria auto, andando contro il guard rail allo svincolo die ribaltandosi. A causa delle gravi condizioni in cui versava il giovane, sul ...

Una donna di 35 anni è stata trasportata in ospedale a Legnano in codice rosso dopo essere stata ferita da un colpo di arma da fuoco spara to dal ... (tg24.sky)

Ha sparato alla compagna e poi si è tolto la vita. Un uomo ha aperto il fuoco in un’abitazione a San Giorgio su Legnano (Milano), ferendo in modo ... (ilfattoquotidiano)

Tragedia a San Giorgio su Legnano , nel Milanese. Un uomo di 42 anni ha fatto fuoco in un appartamento, al civico 8 di via Acquedotto, ferendo in ... (tpi)

Il piùè un minore di 15 anni che riportava la quasi totale amputazione della mano sx ed ... sempre a Milano : un uomo di 36 anni giungeva all'Ospedale die veniva ricoverato in prognosi ...Manette per l'ultimo boss mafioso Ma se la sintesi è un obbligo e l'analisi eccessiva un...nel vivo lo scontro maggioranza - opposizione sul Reddito di cittadinanza e le due parti sicon ...Grave incidente questa notte sull'autostrada A8 in direzione Varese, all'altezza di Legnano, intorno all'1 di notte. Per cause ancora da accertare, un ...Un 21enne ha perso il controllo dell’auto nella notte del 2 gennaio e si è ribaltato lungo l’autostrada A8. Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese.