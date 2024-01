Legambiente Terracina | ” Soddisfatti delle delibere su concessioni balneari e Pua”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 2 gennaio 2024), 2 gennaio 2024- “si ritiene soddisfatta almeno parzialmenteduedi giunta: con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 103 del 29/12/2023, Rivisitazione Piano di Utilizzazione degli Arenili comunali. Integrazione atto di indirizzo, il PUA non solo non si annulla o si revoca (come nella orribile Mozione approvata a maggioranza)- fanno sapere dall’ufficio stampaPisco Montano- ma adesso più intelligentemente si “rivisita” in base ad alcuni indirizzi più specifici (solo quelli che si ritengono in linea con il quadro normativo e regolamentare attuale) e finalmente ci si adegua al moderno quadro europeo sulla concorrenza, menzionando esplicitamente, nella delibera di proroga DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ...