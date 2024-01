Lee Jae-Myung | accoltellato il leader del partito democratico sudcoreano

(Di martedì 2 gennaio 2024) Lee Jae-, capo delè stato pugnalato al collo a Busan, città nella quale stava tenendo una conferenza stampa, al termine della visita del nuovo aeroporto. L’annuncio dell’aggressione arriva dall’agenzia Yonap: l’ex candidato alla presidenza del paese asiatico mentre camminava tra la folla di giornalisti è statoda un uomo che si è fatto spazio tra la gente, pugnalandolo al collo. Jae-è crollato a terra e sono stati prestati i primi soccorsi, mentre l’aggressore è stato arresto sul posto dalla Polizia. Ildeltrasportato in ospedale è risultato cosciente, con un’emorragia in corso Lee Jae-: l’aggressione I canali televisivi ...

