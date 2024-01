L' editoriale del Direttore | Ripartenza Lancia in resta

Con una riforma del genere (che tanto non si farà mai perché la Meloni scrive le riforme su Twitter ma non in Gazzetta Ufficiale) non saranno mai più ... (247.libero)

Nel gesto che tutti abbiamo compiuto in queste ore di sostituire il calendario consunto dell'anno andato in archivio con quello ancora intonso2024 c'è un carico simbolico che lascia sempre una sua piccola traccia, da non lasciarci sfuggire. Affidando alla memoria le pagine di un anno ormai compiuto ci consegniamo a un tempo inesplorato ...Anche lei come tanta partemondo, oggi sembra convinta che è meglio chiudersi che aprirsi. E che se sei povero, precario, senza casa, in fondo è almeno un po' colpa tua. Sa essere "esclusiva" ...Beauty News gennaio 2024: inizia il nuovo anno e, con esso, si risveglia la bellezza, tra iniziative benefiche e nuovi appuntamenti ...Il Giubileo del 2025 che comincerà sul finire di questo neonato 2024, occasione per rendere Roma, come ha auspicato il Papa, una città più vivibile per chi la abita e più accogliente per tutti.