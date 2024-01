Lecco | auto si ribalta nel lago | morta una donna e due feriti 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2024) (Adnkronos) - Da quanto emerge sulla dinamica dell'incidente, un vigile del fuoco in servizio nella sede di via Sardegna a Milano, Ivano Ghidoni, 46 anni tra pochi giorni, fuori servizio, è intervenuto soccorrendo gli occupanti dell'caduta in acqua dopo aver percorso, per circa 100 metri, un pendio ripido. Il minisuv, parcheggiato nell'area dell'abbazia di Piona, ha finito la sua corsa nell'acquandosi. Le tre persone sono state estratte dal vigile, tuffatosi appena accaduto il fatto. Le tre persone - laalla guida e due uomini seduti dal lato dei passeggeri - "sono state estratte con difficoltà" e purtroppo per la signora non c'è stato nulla da fare.