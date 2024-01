Le voci degli ebrei contro il massacro di Gaza | la pressione più efficace su Israele

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2024) Fermare la catastrofe umanitaria che si sta sviluppando aè in potere soltanto del governo di, che ne è anche la causa principale e che sembra mirare ad inasprirla sempre più. L’orribile attacco di Hamasi civili israeliani del 7 ottobre scorso viene usato dal governo dicome motivo per imporre ai civili palestinesi residenti a, e anche in Cisgiordania, un attacco ancora più orribile che ha causato ormai un numero di vittime palestinesi venti volte maggiore di quello delle vittime israeliane del 7 ottobre, e che mette a rischio di sopravvivenza una intera popolazione. In questo contesto drammatico, nel quale la condanna quasi unanime dell’assemblea dell’Onu rimane inascoltata, la voce delle organizzazioni ebraiche anti-sioniste riceve una attenzione inferiore a quella ...