Le stelle di Branko di martedì 2 gennaio

Leggi su iltempo

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ariete: Siete subito in buona posizione di partenza verso il 2024.presenta però due transiti ostili, Mercurio e Marte quando si incontrano in Capricorno, ma intanto Venere in Sagittario apre una nuova avventura di vita. Luna incide sull'attività mentale: intuizioni, entusiasmo, voglia di novità anche in amore. Questo amore illuminato da una fantastica Venere piena di fuoco. Conquiste avventure. Coniglio: lasciatevi alle spalle i momenti grigi del passato. Toro: Buon Anno e buona fortuna. Questo è l'augurio che lancia Giove nel vostro segno, fino al 24 maggio! Iniziare il 2024 con la protezione del pianeta della fortuna è sempre un buono auspicio per l'anno che verrà. Salute, lavoro, studio, affari, tutto diventa più facile da raggiungere. Ma la conquista più bella a cui puntare è certamente la felicità in amore! Capodanno con tutte le...