Le sagge parole di fine anno di Mattarella e Macron

(Di martedì 2 gennaio 2024) Fingersi morti a Capodè un buon viatico per risparmiarsi una serie di legnate sui denti, da chi ti costringe a fare un bilancio degli ultimi dodici mesi (sintomo di esistenze che scorrono a responsabilità limitata) fino alla gincana di ricordi e poi i morti, i vivi, le stagioni che cambiano e quel condominio di Odesa che mentre viene bombardato canta dai balconi l’inno ucraino. Tutto troppo difficile per dargli un’inquadratura emotiva credibile. E col tempo poi, quel rifugio di retorica che erano i social hcambiato pelle e non si trova più un «Antonio Gramsci che odia il capod» neanche a pagarlo oro ed è invece è un tutto un discettare dalle proprie vacanze di questione palestinese con la stessa autorevolezza e lucidità di un Mario Magnotta qualsiasi alle prese con una lavatrice. Ma in mezzo a tutto questo finto fragore, ...

'Il Presidente Mattarella ci consegnae autorevoli. Il suo messaggio è un prezioso stimolo per proseguire nel percorso intrapreso dal Governo per superare gli storici ostacoli che impediscono una piena realizzazione del ...Benché la Yeoh non sia abbastanza anziana per poter figurare in questa lista, le suesono semplicemente perfette per essere utilizzate come monito: non è mai troppo tardi per poter ...È stato un anno complesso, ma davanti a noi ci sono sfide cruciali e dal Capo dello Stato arrivano parole importanti, di speranza e di fiducia. L'Italia, al Quirinale, ha una guida saggia, autorevole, ...La seconda edizione del talent per ugole d’oro mignon condotto da Antonella Clerici su Rai 1 è stata un grande successo. Arisa rinata nonostante la fissa per il rap, Clementino commosso e imparruccato ...