Le regole per maneggiare le armi spiegate al deputato Pozzolo che considero responsabile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2024) di Alessio Andreoli La vicenda del colpo di pistola, legalmente posseduta dall’onorevoledi FdI, sparato alla festa di Capodanno che ha ferito un 31enne, marito della figlia di uno dei poliziotti della scorta del sottosegretario alla Giustizia Delmastro, mi ha ricordato la mia gioventù. Provengo da una famiglia dalle radicate tradizioni venatorie a cui qualsiasi figlio maschio, in particolare negli anni 50/60 avrebbe potuto sottrarsi. Mio padre, ufficiale di fanteria in congedo, ex prigioniero di guerra, era un accanito cacciatore e come tale portava noi figli a caccia già in giovane età. Ci ha educato al maneggio delle, nel caso specifico i fucili da caccia e già a sei sette anni ci ribadiva quasi quotidianamente tutte le norme di sicurezza a cui avremmo dovuto attenerci nel caso in cui – più avanti, con la ...