Le migliori serie Netflix del 2023

Il 2023 è stato segnato dall’arrivo sui nostri schermi di un gran numero di splendide serie TV, da quelle HBO – come The Last of US e Succession – a ... (cinemaserietv)

...che il nuovo anno è al debutto possiamo guardare con nostalgia all'anno passato e ai suoi...erano stati scoperti diversi giacimenti di petrolio e parallelamente si erano verificati una...... posizionando Honor Magic 6 Pro tra ismartphone attualmente disponibili. Per quanto ... LaMagic 6, inclusa la variante Porsche Design , sarà lanciata ufficialmente il 10 e 11 gennaio in ...Tra le novità ci sono Killers of the Flower Moon, la serie No Activity – Niente da segnalare, Expats con Nicole Kidman e James May: Our Man in India ..."Casting punte: Bonfanti, Henry, Moro e Soleri. Tanti nomi per rinforzare l’attacco nerazzurro", titola il Quotidiano Sportivo. Mentre.