Le migliori nuove serie tv in streaming questo mese

(Di martedì 2 gennaio 2024) Durante le Feste ci siamo concentrati sugli speciali di Natale e sulletv del 2023, un po' per recuperare quelle che avevamo perso e un po' per rivedere, questa volta in compagnia, quelle che ci erano piaciute. Ora, l'anno in cui abbiamo appena fatto il nostro ingresso porta con sé delle assolute novità ma soprattutto dellestagioni di cult eantologiche che per molti versi hanno creato grandi attese. Parliamo di SKAM Italia, che giunge al proprio sesto ciclo di episodi, ma anche di True Detective 4, che questa volta punta su un crimine tra i ghiacci che cerca una soluzione (anche) per mano di Jodie Foster, nonché di Masters of the Air, che prosegue la tradizione di racconti di guerra aperta da Band of Brothers - Fratelli al fronte e The Pacific, prodotte nel 2001 e 2010 da Tom Hanks e Steven ...