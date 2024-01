Le corna stanno bene su tutto! Quando un tradimento può diventare una rivincita

(Di martedì 2 gennaio 2024)lesubite dal proprio partner sono in grado di trasformarsi in una(sotto tanti aspetti) per molte donne L'articolo proviene da Novella 2000.

...fantentando di fare, una dozzina di anni dopo il loro declino, è di "riscattare questi film come classici di culto che hanno elevato a forma d'arte la predilezione italiana per farsi le,...Persone come tescomparendo dalla faccia della terra. Persone che hanno una parola sola, una ... Così, decide di prendere il toro per le. Il "toro" in questo caso è il manager del River, ...Belen Rodriguez si è presa una rivincita, confermando nei giorni scorsi il gossip riguardante il tradimento subìto da Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi . Voci che in realtà circolavano da anni, ...Milioni di visualizzazioni per i dieci articoli più letti del 2023 sul sito di brescia.corriere.it .Guida la classifica il nuovo amore della famosa showgirl che si è trasferita nel Bresciano per viver ...